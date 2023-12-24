الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: الدولة نجحت فى جذب استثمارات أجنبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاهتمام بالصناعات المختلفة.

وأوضح سالمان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات الكبيرة تستهدف زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.

وأكد أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات، وهو ما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، ما يتطلب دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الاستفادة الكبرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة اتجاه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال حملات إعلانية عالمية عبر خطة واستراتيجية واضحة تستهدف التوسع في حجم ودور المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

النائب مصطفى سالمان مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمارات الأجنبية المنطقة الاقتصادية قناة السويس

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