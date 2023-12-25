الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "الشيوخ" يُناقش طلبين بشأن الثروة السمكية والصيد في البحار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل اليوم الإثنين، مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، والذي تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

وأشارت النائبة في طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن، والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت أن مصر تستهلك حوالى ٢ مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.

كما يناقش المجلس طلب المناقشة الثانى المقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.

ولفت: إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية المهمة في مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالى ۳۰۰۰ کیلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة، ما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وأكد على أنه الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر، إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.

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