توقعات بجذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة خلال 2024

توقع ممثلي مجتمع الأعمال قدوم استثمارات أجنبية إلى مصر بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار دولار خلال عام 2024 القادم، وذلك مع تخارج الحكومة من قطاعاتها لصالح القطاع الخاص، وفي ظل تنفيذ مشروعات قومية كبري في عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، إنه تم افتتاح أول مركز لتقديم الخدمات للمستثمرين في العاصمة الادارية في إطار تحفيز الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

إطلاق تطبيق خاص بالفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية

وأضاف عباس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إطلاق تطبيق خاص بالفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية سيكون من بين العوامل المهمة التي ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. يمكن للمستثمر من خلال هذا التطبيق تقديم طلب الاستثمار إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر، باستثناء بعض الأوراق التي قد تكون مطلوبة، حيث سيتم إصدار الرخصة والموافقة عليها إلكترونيًا.

وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة هو تحقيق لحلم، حيث بلغ حجم الاستثمارات الموجودة حاليًا حوالي 300 مليار جنيه. وأشار إلى أنه يتم تقديم كل الدعم والحوافز للمستثمرين من أجل التغلب على أي تحديات أو عراقيل.

مصر اتخذت عدة إجراءات تتعلق بتسهيل الاستثمار

وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن عدة عوامل تسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر. وأوضح أن مصر تسير في هذا الطريق حاليًا من خلال العمل على زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف في تصريحات خاصة أن مصر اتخذت عدة إجراءات تتعلق بتسهيل الاستثمار، منها منح "الرخصة الذهبية"، وأشار إلى أن عوامل جذب الاستثمار تشمل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، وتخفيض الضرائب لمدة معينة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الروتينية التي تعوق الاستثمار.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد من أهم الأهداف التي تسعى إليها مصر لتعزيز نمو اقتصادها وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها. وفي هذا السياق، تُعتبر مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سياسات وإجراءات محددة.

وأشار إلى أن التحسينات التي أدخلتها الحكومة على بيئة الاستثمار كان لها دور كبير في نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتشمل هذه التحسينات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية والاتصالات، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الأجنبية."

وأكد أن مصر قامت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ومن بين هذه الإصلاحات قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حماية قانونية وضمانات للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.

وأوضح أنه تعتبر القوى العاملة الماهرة عاملًا حاسمًا في نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال أنه من المتوقع أن تجني مصر استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار دولار خلال عام 2024 في ظل ما يتم من تخارج للحكومة من قطاعتها.

الحكومة المصرية ركزت على تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

قال المهندس مدحت اسطافنوس، عضو مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن الحكومة المصرية ركزت على تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والسياحة والصناعة والبنية التحتية. وتم وضع استراتيجيات وخطط تنموية واضحة لكل قطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مصر حققت استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، مما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب. وساهمت الجهود الحكومية في تحسين الأمن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جذب الاستثمارات.

وأكد أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في الترويج والتسويق لفرص الاستثمار في مصر على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية العالمية، وكذلك من خلال تنظيم الزيارات والجولات للمستثمرين الأجانب لاستعراض الفرص الاستثمارية.