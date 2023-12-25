الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. الدكتورة شمياء فرغلى تُجيب

الاستثمارات في مصر
الاستثمارات في مصر

قالت الاستشارية الاقتصادية الدكتورة شمياء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه لكي  تنجح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدة عوامل مهمة. 

وأضافت “فرغلي”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن مصر تمتلك سوقا داخلية كبيرة تقدر بنحو 100 مليون شخص، مما يوفر إمكانيات استثمارية هائلة.

وتابعت: “قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما ساهم في تقليل التدخل الحكومي وتشجيع الاستثمار، وفي هذا السياق، أنشأت مصر مناطق اقتصادية خاصة ومدنا جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية، مما يوفر فرصا استثمارية كبيرة”.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة، مثل الغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى موقعها كوجهة سياحية مهمة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في قطاعات الطاقة والسياحة.

وأخيرًا، فإن مصر تستفيد من تواجدها ضمن الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مما يسهل على المستثمرين الأجانب الوصول إلى أسواق أخرى من خلال الاستثمار في مصر، وبهذه الطرق، تتمكن مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو اقتصادها وتنميته.

بالإضافة إلى العوامل المذكورة سابقًا، هناك عدة مبادرات حكومية وإجراءات تشجيعية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. على سبيل المثال، قدمت الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات الدولية.

وأوضحت أن مصر تقوم بتوفير حوافز مالية وضريبية مثل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتسهيلات في الحصول على التمويل والمساعدة في إيجاد الشراكات المحلية، وذلك من خلال الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأشارت الى أنه بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتطوير قدرات العمالة المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية مخصصة، مما يجعلها مكانًا جاذبًا للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأكدت أنه في الختام، يمكن القول إن الجهود المتواصلة والتوجهات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها مصر تجعلها بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن تستمر جهودها في هذا الاتجاه لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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