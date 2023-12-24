أستاذ الاقتصاد: الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الموازنة ويدعم الاستثمارات (فيديو)

قال د.محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إنه في اجتماع مهم مع رئيس الوزراء ووزير المالية، تابع الرئيس السيسي مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة واستعرض الجوانب الاقتصادية التي تخص المواطنين والمستثمرين.

أوضح الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الرئيس السيسي اطلع على النتائج التي تحققت في الموازنة السابقة، والخطط المستقبلية للموازنة الجديدة، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه الاستثمارات المباشرة لمصر.

وأكد أن التقرير الصادر عن الاجتماع كشف عن هذه المؤشرات، وأنه أثار اهتمام مجتمع الأعمال، خاصة مع صدور وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.