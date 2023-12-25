الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الموازنة العامة

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل تفاصيل الموازنة العامة الدولة، سعيا وراء تعديل مؤشرات الاقتصاد، وهذا لن يتم إلا بمتابعة حثيثة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستهدف تعظيم الإيرادات، وتقليل حجم العجز في الموازنة، ولذا تسعى مؤسسات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات، متوقعا تحقيق ثمار اجراءات الدولة لتحسين الاقتصاد المصري قريبا.

الخبير الاقتصادي الدولة تستهدف تعظيم الإيرادات

ولفت محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إلى أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية غير مسبوق في تاريخ الموازمة العامة، حيث ترسم مصر نموذج فريد في التعامل مع الملف الاجتماعي.

الخبير الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة الدولة مؤشرات الاقتصاد برامج الحماية الاجتماعية مخصصات

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