الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. كيف انطلقت سعاد نصر في عالم الفن؟

سعاد نصر
سعاد نصر

تحل غدًا ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، التي اشتهرت باسم مايسة، بعد أدائها دور البطولة مع محمد صبحي في سلسلة أجزاء يوميات ونيس، التي لاقت إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا آنذاك.

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مشوارها الفني

التحقت سعاد نصر بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1975، وكان أول ظهور لها في مسرحية «عائلة ضبش» لصاحب الفضل الأول عليها حسب قولها في أحد المقابلات الصحفية، سمير العصفوري، وكان أول ظهورٍ مسجل لها في عام 1971 عندما شاركت أثناء دراستها في مسرحية «ياسين ولدي» التي كانت من إخراج مكتشفها للكوميديا كرم مطاوع، وشاركت في بداية مشوارها في عدة أعمال، ومنها فيلم «شقة في وسط البلد»، ومسلسل «الشاطئ المهجور»، ومسرحية «انتهى الدرس يا غبي» عام 1975، فتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 1982، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم «الغيرة القاتلة»، وفيلم «حدوتة مصرية»، وتوالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم «هنا القاهرة» الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، والذي أدى دور شخصيته الفنان محمد صبحي.

وأبدعت في المسرح بعد مشاركة محمد صبحي في مسرحية «الهمجي» عام 1985، ومسلسل «رحلة المليون» عام 1984، ومسلسل «يوميات ونيس» بأجزائه الخمسة الأولى التي بدأت عام 1994، وعملت من جديد مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «إسكندرية نيويورك» عام 2004، وبعدها شاركت في آخر أعمالها، وهو فيلم «الحياة منتهى اللذة» عام 2005.

وفاتها

كانت وفاة سعاد نصر بمثابة صدمة لمحبيها وللوسط الفني حيث رحلت عن عالمنا، خلال اجرائها عملية لشفط الدهون، بعد دخولها في غيبوبة استمرت عامًا كاملًا بسبب التخدير، وتوفيت عن عمر يناهز 53 عامًا في 5 يناير 2007.

سعاد نصر محمد صبحى يوميات ونيس عائلة ضبش الشاطئ المهجور

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