«جرعة زائدة».. التفاصيل الكاملة لآخر معارك سعاد نصر

في بداية عملها بالسينما كانت سعاد نصر تؤمن تمامًا أنها قادرة على أداء أدوار التراجيديا، لكن كرم مطاوع كان له رأي آخر، وأنها كوميديانة من العيار الثقيل، وهذا ما أثبته محمد صبحي في مسرحياته التي شاركته فيها سعاد نصر، فكانت في الهمجي وتخاريف وغيرها ومن هنا أصبحت محترفة في قلب اللحظات القاتمة للناس إلى لحظات يملؤها الضحك.

البنت المقبلة على الحياة

بداية عام 2006 لم تكن مثل أي بداية لأي عام في حياة الفنانة الكبيرة، كانت سعاد نصر قد قررت إجراء عملية لشفط الدهون، واختارت لذلك مستشفى شهير بمصر الجديدة، وكانت لها تجارب سابقة في المستشفى مما رسخ لديها ثقة كبيرة في التعامل معها.

لم تخبر أحدًا من أسرتها

قررت سعاد نصر أن تذهب للمستشفى لإجراء العملية وفي ظنها أنها لن تعدُ عن كونها عملية بسيطة جدا في ظل التكنولوجيا الحديثة وغيرها، ولم تخبر أحدًا من اسرتها وأجرت التحاليل المطلوبة بالكامل، ووقع طبيب الجراحة على إقرار أنه المسئول عن اي أخطاء تحدث أو تنتج عن العملية.

مرات قليلة

لم تكن أول مرة تحاط سعاد نصر بكل هذا الكم من الناس، فعملها في السينما والمسرح جعل هناك مخرجين ومنتجين وفنانين يحيطون بها كل وقت بخلاف الجمهور نفسه، إنما في تلك اللحظة تغير الامر فبدلا من البدل السوداء والبلاطي في أوقات الشتاء حلت الجواكت البيضاء المخصصة للاطباء بديلا عن المخرجين، وحل اجهزة طبية كثيرة بديلا عن الكاميرات، وأسلمت نصر نفسها للامر وحقنها الطبيب بجرعة التخدير وانتظر قليلا، وراح القلق يرتسم على الوجوه وبسرعة وبعد وقت قليل انتقل الأمر للعناية المركزة.

سعاد نصر



زوج سعاد نصر

الزوج الثاني لسعاد نصر وهو المهندس محمد عبد المنعم قال للصحف في ذلك الوقت ان الطبيب المعالج طلب فحوصات طبية وتحاليل قبل إجراء العملية وخضعت الفنانة للتحاليل وتسلم الطبيب النتائج وحدد موعد 27 ديسمبر 2005 موعدا لاجراء العملية، واستمرت العملية ساعة ونصف خرجت بعدها الفنانة على السرير المتحرك فاقدة للوعي، واكد أنها ستسترد وعيها بعد ساعات فقط.

رأي الأطباء



تحدث خبراء في التخدير عن حالة الفنانة الكبيرة في ذلك الوقت مؤكدين أن هناك نوعان من التخدير الاول كلي والثاني جزئي وتكون هناك مشاورات ما بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير لتحديد كمية البنج ونوعه، فإذا كانا لمريض يعاني من حساسية ضد البنج فيجب مراعاتها، كما يجب مراعاة وزن المريض، ونفى الاطباء ما يمكن ان يسمى بالجرعة الزائدة من البنج ولكن الخطا قد يحدث نتيجة ع\م مراعاة نتائج التحاليل الخاصة بالمريض.

سعاد نصر

ماذا قال الأطباء في النيابة



بعد استدعاء الاطباء في واقعة سعاد نصر للتحقيق معهم في البلاغ الذي تقدم به كل من زوج الفنانة سعاد نصر وشقيقتها والفنان السيد راضي نقيب الممثلين في ذلك الوقت واتهموا فيه الاطباء بالإهمال الطبي والتسبب في ازدياد حالة الفنانة سوءً، نفى الاطباء كل هذه التهم وأعربوا عن حزنهم لسوء حالة الفنانة.

الطبيب الذي أجرى عملية التخدير

كان الدكتور محمود غلاب استاذ التخدير والذي قام بإجراء عملية التخدير للفنانة سعاد نصر قد قال في التحقيقات أنه حضر لغرفة العمليات وتحدث مع الفنانة وتبادلا الضحك واعطاها حقنة بنج وبعدها قلب الفنانة على بطنها لبدء عملية شفط الدهون من الخلف، لكنه فوجئ باضطرابات في قلب الفنانة، فطلب من طبيب الجراحة عدم إجراء العملية وأمر بنقلها لغرفة العناية المركزة.

ونفى الطبيب في تصريح لجريدة المصري اليوم أن يكون هذا الامر بسبب جرعة بنج زائدة وأرجع سوء الحلة للقضاء والقدر.



التهمة أسقطت

في نهاية الأمر حُكم على طبيب التخدير بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وبكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، ولكن التهمة أُسقطت في النهاية.

وفاتها

توفيت النجمة سعاد نصر يوم 5 يناير عام 2007 تاركةً ورائها ميراثًا جميلًا من الأعمال وحبًّا كبيرًا في قلوب من أحبوها.