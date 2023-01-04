الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ابنة الراحلة سعاد نصر: «كانت تحب الخير ومد يد العون للجميع»

سعاد نصر
سعاد نصر

قالت فيروز أحمد، ابنة الراحلة الفنانة سعاد نصر، إن والدتها لم تكتب وصية لها كما يقول الكثيرون، ولكنها كانت تحب وتحرص على المشاركة في الأعمال الخيرية كثيرًا.

وصية الرحيل

وأكدت فيروز، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن والدتها الراحلة الفنانة سعاد نصر كانت تحرص على مد يد العون لكل من يحتاج إلى المساعدة، قائلة: "كانت تفكر دائمًا في عمل أعمال خيرية كثيرة تلاقى جزاءها في الآخرة". 

رحيل سعاد نصر

 رحلت الفنانة سعاد نصر بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلامًا ومسرحيات قاربت 150 عملًا.

ابنة سعاد نصر سعاد نصر السفيرة عزيزة دي ام سي رحيل سعاد نصر

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وائل لطفي

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