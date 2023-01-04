ابنة الراحلة سعاد نصر: «كانت تحب الخير ومد يد العون للجميع»

قالت فيروز أحمد، ابنة الراحلة الفنانة سعاد نصر، إن والدتها لم تكتب وصية لها كما يقول الكثيرون، ولكنها كانت تحب وتحرص على المشاركة في الأعمال الخيرية كثيرًا.

وصية الرحيل

وأكدت فيروز، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن والدتها الراحلة الفنانة سعاد نصر كانت تحرص على مد يد العون لكل من يحتاج إلى المساعدة، قائلة: "كانت تفكر دائمًا في عمل أعمال خيرية كثيرة تلاقى جزاءها في الآخرة".

رحيل سعاد نصر

رحلت الفنانة سعاد نصر بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلامًا ومسرحيات قاربت 150 عملًا.