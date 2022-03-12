السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من التألق الفني إلى الوفاة .. محطات في حياة سعاد نصر

سعاد نصر
سعاد نصر

لها حس فكاهي شديد، يراها الجميع على الشاشة فيبتسمون، تُعرف بين أوساط الشعب المصري باسم "مايسة" لارتباطها بذاكرتهم في مسلسل "ونيس"، ورغم أدوارها القليلة إلا أنها استطاعت حفر اسمها في أذهان الجمهور الذي أحبها عن جدارة، هذه هي سعاد نصر، الفنانة التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها. 


"ميلادها"  
ولدت سعاد نصر  في 12 مارس عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وكانت تحلم أن تكون صحفية ، قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أجبرها المجموع الذي حصلت عليه أن تلتحق بالمعهد، الذي تخرجت منه عام 1975.


"مشروع تخرجها" 
ادت سعاد نصر مشهد تراجيدي في قصة "ياسين وبهية" خلال مشروع تخرجها، فحصلت على إعجاب أساتذتها الذين تنبأوا لها بمستقبل فنى كبير، ولعل أبرزهم المخرج الكبير سمير العصفورى الذى كان السبب في ظهورها في أول عمل فني لها بمسرحية "عائلة ضبش" ، كما شاركت عام 1971 في مسرحية "ياسين ولدي" من إخراج كرم مطاوع، الذي اكتشف فيها الجانب الكوميدى.

في بدايات سعاد نصر، شاركت في فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.


"أدوارها السينمائية"
في عام 1982، شاركت في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، ثم فيلم "هنا القاهرة" الذي وضع لها مكانا بين أوساط نجوم الكوميديا، كما شاركت في العديد من الأعمال ومنها  مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجي" ، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.


"عائلة ونيس"
تعد سعاد نصر ومحمد صبحي من أشهر الثنائيات في الدراما المصرية، حيث قامت بدور "ماما مايسة" وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا حيث تم عرضه على عدة اجزاء، ليصبح آخر عمل شاركت فيه سعاد نصر هو "الحياة منتهى اللذة" عام 2005. 


"سبب وفاتها" 
في 5 يناير من 2007، خضعت الفنانة سعاد نصر لعملية شفط دهون ودخلت فى غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة وبعدها فارقت الحياة. 

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