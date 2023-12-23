السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة ياسر حسن إداري الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة في كأس مصر

وفاة اداري الترسانة
وفاة اداري الترسانة

توفي ياسر حسن المدير الإداري لنادي الترسانة،بعد إصابته بسكتة قلبية، وذلك بعد تحقيق الفريق إنجاز تاريخي بالوصول لدور الـ 32 من كأس مصر، عقب تجاوزه نادي غزل المحلة على ملعبه وبين جماهير.

 

وسادت حالة من الحزن الشديد بين لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وتعرض ياسر حسن للوعكة الصحية خلال المباراة التي أقيمت في استاد غزل المحلة، والتي انتهت بفوز فريق الترسانة بنتيجة 2-0 على حساب فريق الشواكيش وسجل هدفي الترسانة في تلك المباراة لاعبيه ميدو شلاطة وأوجستين أوتو.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق الترسانة لدور الـ 32 من كأس مصر منذ موسم 2019-2020، حيث تمكن ذلك الحين من الوصول لثمن النهائي قبل أن يخسر أمام الأهلي بنتيجة 2-صفر.

 

وبعد انتهاء المباراة، تم نقل ياسر حسن إلى المستشفى بعد سقوطه، حيث كان الفريق في طريق العودة إلى القاهرة إلا أنه توفي بعد وصوله للمستشفي وجار تحديد موعد الجنازة. 

 

ويقول لاعبو الترسانة، إن ياسر حسن كان شخصًا محبوبًا وموثوقًا به داخل النادي، حيث أسهم بشكل كبير في تطوير الجانب الإداري والتنظيمي للفريق.

 

من جهته أصدر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بيانًا جاء فيه: “تعازينا الحارة تمتد إلى عائلة ياسر حسن وجميع أفراد نادي الترسانة في هذا الوقت العصيب، إن وفاته خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية وللنادي ولمحبيه، وسيتم تذكره بكل العطاءات التي قدمها خلال فترة عمله في النادي”.

 

وأكد مسؤولو فريق الترسانة، أنه من المتوقع أن يتم تنظيم مراسم تأبين رسمية لياسر حسن وتكريمه على الجهود التي بذلها لصالح الترسانة، إن وفاته تعكس حجم المثابرة والتضحية التي يقدمها العاملون في عالم كرة القدم، وتذكير للجميع بأهمية الاهتمام بالصحة والسلامة الشخصية.

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المدير الإداري لنادي الترسانة نادي غزل المحلة بسكتة قلبية خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية فريق الترسانة خلال فترة عمله في النادي

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