مهمة إنقاذ.. لحظة انطلاق سيارات الإسعاف لإجلاء طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى من شمال غزة (فيديو)

رصد مقطع فيديو، نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لحظة انطلاق سيارات الإسعاف لإجلاء طواقم الهلال الأحمر من شمال غزة، بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء مركز إسعاف جباليا.

وقالت "الهلال الأحمر"، في بيان لها: انطلقت 12 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من خان يونس، بتنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتجاه غزة، في مهمة لإجلاء عدد من طواقم ومتطوعي الجمعية في شمال القطاع، بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا، وداهمت المبنى ودمرت مركبات الإسعاف فيه.

وأضافت الجمعية، في بيانها، أنه بجانب ذلك سيتم إجلاء 21 جريحًا من المستشفى الأهلي المعمداني، و12 جريحًا ونازحًا من مستشفى الشفاء.