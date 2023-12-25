جرائم العشق الممنوع في 20230

“الكثير من حكايات العشق الممنوع انتهت بجرائم قتل بشعة بأساليب مختلفة، وترصد ”الدستور" أبرز جرائم الدم والغرام في 2023.

قتل عشيقته ومات من الصدمة بالمرج

في مارس الماضي، شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثتين لشاب وسيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج."

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب قتل عشيقته، وأثناء قيامه بتقطيع جسدها لإخفاء الجريمة، أصيب بأزمة قلبية من هول الواقعة وتوفي في الحال.

وكانت الواقعة قد بدأت بورود بلاغ إلى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، يفيد بالعثور على جثتين لرجل وسيدة.

وبالانتقال وعمل التحريات، تبين ارتباط الشاب بعلاقة غير شرعية مع الضحية، ونشوب خلاف بينهما؛ حيث قام الشاب بقتل عشيقته، وأثناء شروعه في تقطيع جسدها، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

مدفون أسفل البلاط.. تفاصيل مؤلمة في مقتل طبيب الساحل

و في يونيه الماضي شهدت منطقة الساحل بشبرا جريمة مأساوية عندما أقدم طبيب علي قتل صديقه طبيب بمساعدة عشيقته وآخر حيث أدلى المتهمون بقتل طبيب العظام أسامة توفيق السيد صبور بمنطقة الساحل ودفنه داخل عيادته باعترافات صادمة لرجال المباحث عقب ضبطهم، مشيرين إلى أنهم يعلمون بثراء عائلته وكانوا يحاولون ابتزازه.

وقال المتهمون الثلاثة في اعترافاتهم إنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه حيث احتجزوه داخل عيادته لمساومته على دفع أموال مقابل إطلاق سراحه لكنه رفض وأثناء ذلك تعدوا عليه بالضرب وتوفى.

وأضاف المتهمون وبينهم صديق للضحية ويعمل طبيب: “أنهم يعلمون بثراء عائلة المتوفى وفي يوم الواقعة حضروا للعيادة وقاموا باحتجاز المتوفى وأغلقوا الباب وحاولوا ابتزازه لكنه توفى في أيديهم فقاموا بحفر حفرة ودفنوه فيها ثم أغلقوا الباب ولاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم وبينهم المتهم الرئيسي الذي فر إلى إحدى المحافظات ونجحت مأمورية أمنية في ضبطه”.

قتل صديقه وقطع جثته بـصاروخ كهربائي

وفي شهر سبتمبر أقدم شاب علي قتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي بتحريض من عشيقته بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات عن ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم" بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على "أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم".

وباتخاذ الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

وتم بإرشاده ضبط باقي الجثمان بالشقة المُشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته في دار السلام

وفي ديسمبر شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة ابشع جرائم العام حيث اقدم شاب علي قتل والده ووالدته بسبب خلافات مالية ثم قتل شقيقه وعامل لديه في منطقة حدائق المعادي.

وتبين من مناظرة النيابة جثث الضحايا أنها لوالد ووالدة المتهم، في العقد السادس من العمر، بهما إصابات متفرقة بالجسم وتعفن رمي، كما أن الجثة الثالثة لشقيق المتهم بها طعنات نافذة بالجسم وضربات بالرأس، وطعنات لعامل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم استدرجهما إلى أعلى عقارهم، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلافات المالية، فتعدى عليهما بسلاح وقتلهما، وعندما حضر نجلهما، صاحب محل دواجن، يطالب برؤيتهما استدرجه المتهم لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور، استدرجه المتهم وقتله، ليكون ارتكب مذبحة نتيجتها أربع جثث.

وتبين أن الخلافات بين المتهم وأسرته بسبب الميراث، حيث طعن والديه قبل أيام من اكتشاف الواقعة، وترك جثتيهما أعلى العقار حتى حضر شقيقه واكتشف جريمته.

وتبين من بلاغ لشاب تغيب والده ووالدته وشقيقه، عن المنزل منذ عدة أيام، بمنطقة حدائق المعادي بدائرة القسم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بفحص الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان البلاغ، للوقوف على ملابساتها، تم العثور على جثث الثلاثة المُبلغ بتغيبهم، وآخر أعلى سطح العقار سكنهم في منطقة حدائق المعادي.

وتبين من التحريات والتحقيقات قيام نجل الأول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بسكين بسبب خلافات على الميراث وانه لم يتمكن من الزواج من عشيقته، وألقى القبض على المتهم، وتم ٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.