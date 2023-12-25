الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم لحيازته 60 كيلو حشيش بشمال سيناء قبل ترويجها

حشيش
حشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة  لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

txt

جهود مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات بـ4 محافظات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام و100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومكبس يدوى بمشتملاته- مبلغ مالى متحصلات نشاطه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4،200،000 جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر حبس نشاط إجرامى مديرية أمن شمال سيناء

مواد متعلقة

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات بـ 3 محافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو "فودو" في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس