الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صلاح جاهين في حوار نادر: كل مواهبي عرفتها منذ الطفولة.. وأكتب بالعامية لأنها أقرب وسائل التعبير

صلاح جاهين
صلاح جاهين

تحل اليوم ذكرى ميلاد  صلاح جاهين، والذي ولد في 25 ديسمبر من عام 1930، وكان فنانًا شاملًا، شاعرا، وكاتبا صحفيا، ورساما للكاريكاتير.

وفي حوار معه نشر على صفحات مجلة المعرفة عام 1977 تحدث فيه جاهين عن مواهبه وأيها يفضل وغيرها..

"الضاحك الباكي".. أبرز المحطات في حياة صلاح جاهين

يقول صلاح جاهين:" من الناحية الفنية الانسان لا يستطيع استخدام مقياس واحد في تحديد هذا لأنه من ناحية الأهمية على سبيل المثال في الوقت الذي يجب ان تطبع فيه جريدة الأهرام يصبح الرسم الكاريكاتوري أهم هذه الفنون التي أجيدها، لأن الكاريكاتير سينشر في الجريدة، وعندما يكون هناك عمل في مسرحية او ديوان شعر او عمل للعرائس يكون العمل المطلوب هو الأهم في تلك اللحظة، وأنا أعتقد ان كل الفنون التي أمارسها بدأت هوايتي لها وانا صغير، وبدأت بها جميعا مع بعض.

txt

بلغ 16 عامًا.. سر اكتئاب صلاح جاهين بعد وفاة مصدر إلهامه

وينتقل جاهين للحديث عن العامية والفصحى فيقول:" أنا اكتب بالعامية لانها أقرب وسائل التعبير بالنسبة لي، يمكن أن تكون الفصحى أقرب وسائل التعبير بالنسبة لشخص غيري، فلنفرض أنه امامنا مجموعة تماثيل، تمثال منحوت من الجرانيت وآخر من من الحجر الرملي وآخر من البرونز، كيف نقيم في النهاية هذه التماثيل وأيها أفضل من الناحية الفنية، لا بد ان يعتمد التقييم على الناحية الفنية التي يحتويها التمثال، وليس على المادة المصنوع  بها، لو قال أحدهم أن الجرانيت أفضل وصنع تمثالا من الجرانيت غير متناسق فنيا وسخيف، وجاء مثال آخر وصنع بالطين تمثالا أقرب إلى الكمال الفني، هل أحكم على تمثال الجرانيت أنه أفضل من تمثال الطين لمجرد انه مصنع من الجرانيت، أم أن القيمة الفنية ليست بطبيعة المادة، وإنما بالشكل والمضمون الفني الذي يصنعه الانسان للفنان في تلك المادة.

ويختتم:" نحن نعرف بان اللغة الأم هي اللغة العربية الفصحى، ونأمل ان تصبح لغة الحديث في الوطن العربي كله، لكن وحتى يتحقق هذا فإن لغة الحديث هي العامية، والمهم في البداية وهو المضمون الذي نقدمه للناس بشرط ان يكون مفهومًا من قبلهم".

مواد متعلقة

"القيصر.. التاريخ السري لفلاديمير بوتين".. كتاب جديد لطاهر المعتز بالله

الأربعاء.. شهاب الخشاب يُناقش "الفهامة" على "النيل الثقافية"

تكريم وزيرة الثقافة في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير (صور)

غدا.. الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" بالمسرح القومي

وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات الملتقى الثقافي الـ28 ضمن مشروع "أهل مصر "

معبد إدفو بستقبل فتيات ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان ضمن "أهل مصر"

افتتاح ملتقى مراسم الأقصر وانطلاق "حياة كريمة" بالغربية.. الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

بخصم 25%.. مستنسخات من نوادر دار الكتب فى معرض ممشى "أهل مصر"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

كنوز مصر القديمة تستقطب الحشود في المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس