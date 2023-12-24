بلغ 16 عامًا.. سر اكتئاب صلاح جاهين بعد وفاة مصدر إلهامه

الشاعر صلاح جاهين عرف بفيلسوف الفقراء لا يخلو بيت من قصائده وأشعاره، عمل كاتبًا صحفيًا في عدة مجلات وصحف، ربما لا يعرف الكثير عن فترة الاكتئاب التي تعرض لها لفترة كبيرة.

وخلال السطور القادمة بكشف “ الدستور” التفاصيل الكاملة حول سر اكتئاب صلاح جاهين.

وبحسب ما جاء في كتاب "أروع ما كتب "صلاح جاهين: شاعر السهل الممتنع" للكاتب محمد ثابت، الصادر عن دار كنوز عام 2016، إن الشاعر والكاتب صلاح جاهين، قام بتأليف أكثر من 161 قصيدة كان معظمها عاطفيًا ووطنيًا منها: أغنية على اسم مصر، صورة، بستان، يا واد يا تقيل، وغيرها من عشرات الأعمال، إضافة إلى أعمال الكاريكاتير.

اكتشاف المواهب الشابة

وساعد صلاح جاهين في اكتشاف عدد من المواهب الشابة منهم: الفنان على الحجار، أحمد زكي، شريف منير، وارتبط بصداقة قوية مع سعاد حسني وأحمد زكي مما دفعهما للعمل في مسلسل " هو وهى" وكتب أغانيه كاملة.

سر اكتئاب صلاح جاهين لمدة 16 عامًا

كانت وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، السبب الأكبر في تحول حالة الاكتئاب التي كان يعيشها إلى اكتئاب مزمن لم يستطع التخلص منه تمامًا إلا بعدها بسنوات عدة وتحديدًا يوم 21 أبريل عام 1986.

فقد ارتبط صلاح جاهين وجدانيًا بقوة مع الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو وتحولت الثورة إلى مصدر إلهام له فشارك بقوة في تخليد زعيمها جمال عبد الناصر، وتجسيد أحلامها في عشرات الأغاني تغني بها كل العرب من المحيط إلى الخليج.

وصرح جاهين أيضا في عدة لقاءات أن هناك سبب أخر في اكتئاب صلاح جاهين، وهو الطلاق من زوجته الأولى، لشعوره أن الحب ينتظره، وتزوج مرة أخرى وشعر أنه وقع فى فخ لأن إحساسه لم يتغير بعد زواجه الثاني، كما كان يشعر دائما بالعزلة الشديدة وعدم مخالطة البشر لفترة طويلة.

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