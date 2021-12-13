الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

تعرف على المرض النفسي الذي عانى منه صلاح جاهين

صلاح جاهين
صلاح جاهين

لا يخلو حديث تليفزيوني أو صحفي للشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير الأشهر صلاح جاهين إلا ويتطرق المحاور للاكتئاب الذي عانى منه جاهين فترات كبيرة من حياته والتي جعلته يطرق أبواب الطب النفسي هنا في مصر وفي لندن عند أشهر أطباء الطب النفسي هناك.

كان يميل جاهين – كما قال فى عدة حوارات تليفزيونية- للأكل بنهم دون شعوره بجوع حقيقي، ولكنها كانت مشاعر كاذبة بالجوع يدارى خلفها من قلقه وتوتره الدائم، كما سبب له الأكتئاب فى الطلاق من زوجته الأولى، لشعوره أن الحب ينتظره، وتزوج مرة أخرى وشعر أنه وقع فى فخ لأن إحساسه لم يتغير بعد زواجه الثاني، كما كان يشعر دائما بالعزلة الشديدة وعدم مخالطة البشر لفترة طويلة. 

ولكن الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الشهير الذي أشرف على علاج صلاح جاهين النفسي يقول بأن الفنان الكبير لم يكن يعاني فقط من الاكتئاب ولكن من مرض "الثنائي القطبي" وهو مرض نفسي من أهم أعراضه التغير الشديد فى المزاج والتصرفات، ويستشهد على ذلك بأشعاره عن الربيع عندما قال :" دخل الربيع يضحك لاقاني حزين، نده الربيع على اسمي قلت مين، حط الربيع ازهاره جنبي وراح، وايش تعمل الازهار للميتين وعجبي " ونفس الوقت هو الذي كتب أشهر أغنية عن الربيع فى فيلم " خلي بالك من زوزو " الدنيا ربيع، والجو بديع، قفلي على كل المواضيع". وأنه كتب رباعية شهيرة تقول أبياتها " حاسب من الاحزان وحاسب لها، حاسب على رقابيك من حبلها، راح تنتهي ولا بد راح تنتهي، مش انتهت احزان من قبلها ؟" ، بينما كان هو يعاني من الحزن الشديد.

صلاح جاهين الكاركتير جاهين المرض النفسى الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الدكتور احمد عكاشة

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