المصريين الأحرار يحتفل بفوز الرئيس السيسي بحضور دبلوماسيين صينيين بالإسكندرية

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالًا بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالإسكندرية.

وتخلل الاحتفال تكريمًا لقيادات أمانات الحزب بقطاع غرب الدلتا «البحيرة ومطروح والإسكندرية» على جهودهم في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب ودورهم الرائد خلال العملية الانتخابية.

وشارك الحفل وفدًا من السفارة الصينية بالقاهرة ضم الوزيرة المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسي بالسفارة، و سامية دو الملحقة بالسفارة، والسيدة هانيا ممثلا عن المركز الثقافي الصيني.

وحضر الاحتفال من المكتب السياسي ريمون ناجى وإيريني عبد الملاك وحازم هلال، والمهندسة نيفين عباسي القائم بأعمال أمين الإسكندرية، من الهيئة العليا مني كيرلس وسلطان أبو الشيخ الزعيري أمين مطروح، وأحمد حمودة أمين محافظة البحيرة وياسر خاطر أمين مركز بدر وأمناء المراكز وقيادات الأمانات، وعددًا من الرموز الدينية.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاها الوقوف دقيقة حداد علي أرواح ضحايا الأحداث الجارية في دولة فلسطين وضحايا زلزال دولة الصين.

نعمل وفق رؤية غايتها الوصول لمصر اللي بنحلم بيها

وجاءت كلمة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ترحيبا بالحضور والوفد الصيني للمشاركة في احتفالية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا:"سعداء أن نجتمع معا للاحتفال بالنجاح الساحق وهو تعبيرا عن محبة واعتزاز الشعب بالقائد والزعيم؛ مؤكدًا أن الحزب في كافة الربوع عمل علي الأرض لصالح مرشحه الرئاسي، وكان الجميع نموذجًا يحتذى بهم في التفاني والأمانة لدعم رجل يستحق الكثير".

وأضاف«خليل»، أن المصريين الأحرار يعمل وفق رؤية شاملة واستراتيجية غايتها الوصول لمصر اللي بنحلم بيها، ولذا علينا تكثيف الجهود المبذولة والبناء وإعداد المزيد من الكوادر علي الأسس والمبادئ الخاصة بالحزب.

وتطرق رئيس المصريين الأحرار للحديث عن العلاقات المصرية الصينية والتشارك في التنمية واعلاء مبدأ إحترام الشؤون الداخلية؛ مشيدًا بالعلاقة الوطيدة والقوية بين المصريين الأحرار ونظيره الصيني والسفارة بالقاهرة.

حزبكم بيتنا الثاني ونتطلع عصرا ذهبيا للعلاقات المصرية الصينية

ومن جانبه، أعربت الوزيرة المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسي بالسفارة، عن سعادتها البالغة لزيارة الإسكندرية ومقر حزب المصريين الأحرار الصديق وله تعاون وصداقة متميزة مع الحزب الشيوعي الصيني والسفارة بالقاهرة.

وقالت:"إننا نعتبر مقرات المصريين الأحرار هو بيتنا الثاني ويسعدنا المشاركة في احتفالية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية؛ مشيرة إلى أن الرئيس الصيني ارسل برقبة تهنئة لاخية المصري بعد إعلان النتيجة وعن تمنياته القلبية للرئيس أن يقود الشعب في مسيرة البناء والنمو والجمهورية الجديدة ".

ووجهت المستشارة وانغ، التهنئة للشعب المصري العظيم بهذا العرس الديمقراطي المتميز؛ مشيده بالتعاون والعلاقات المصرية الصينية والتي شهدت طفرة بقيادة الرئيسان السيسي وشى بينج، وننتهز الفرصة الطيبة بأن نقول ستكون بداية الفترة الجديدة من الرئاسة مواكبة عصر ذهبيا للعلاقة المصرية الصينية.

وأشادت بجهود حزب المصريين الأحرار الموقر لدوره العظيم في تشجيع الناخبين للتصويت وشرفنا بمتابعة الانتخابات وزيارة غرفة عمليات حزبكم وكلل جهودكم في إنجاح هذه الانتخابات ونتطلع أن تكون الفترة المقبلة عقدا ذهبيا في العلاقات الحزبية بين المصريين الأحرار ونظيره الصيني.

وفي ختام الاحتفال قام رئيس الحزب بتوزيع شهادات التقدير لقيادات الأمانة الثلاثة والاحتفال معا بفوز الرئيس السيسي وسط هتافات تحيا مصر.

المصريين الأحرار

المصريين الأحرار

المصريين الأحرار