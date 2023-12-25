إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير على شرباس، اليوم الإثنين، إحالة أوراق المتهم " ا.ش.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى، بعد اتهامه بخطف بالتحايل والإكراه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

بلاغ بالتعدي على طفلة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.



أشارت التحقيقات، إلى قيام المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى، وهي أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها، وعند علم والدها بتغيب ابنته.

وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس، رئيس المحكمة، تحالة أوراق كل من "ا.م.ا" و" م.م.ا" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمر حبسهم وكذلك حبس المتهم الثالث " م.ح.م"، وحددت جلسة النطق بالحكم لدور الانعقاد المقبل بشهر نوفمبر، بعد اتهامهم بقتل المجني علية "س.م.ع" بسبب خلافات بينهم، صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس،والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.