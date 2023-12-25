وزير الإسكان يشيد بفوز شركة المقاولون العرب بجائزتين عالميتين جديدتين

أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز شركة المقاولون العرب، بجائزتين عالميتين جديدتين بمسابقة أفضل المشروعات العالمية لعام 2023 "Global Best Projects 2023"، لأفضل مشروع بيئي، وأفضل مشروع مياه وصرف للعام.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حصد الشركات المصرية للجوائز العالمية على التوالي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية، في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وفي زمن قياسي، مما يساهم فى تحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيسًا لجمهورية جديدة، ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها، مهنئا شركة المقاولون العرب، ومتمنيًا لها وللعاملين بها دوام النجاح والتقدم بما يخدم مصرنا الغالية، كما توجه الوزير بخالص التهنئة للجهتين التى يتبعهما المشروعان "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى"، نظرا للجهد المتميز المبذول فى الإشراف والمتابعة.

وأشار المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن مشروع محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، الذى يشرف على تنفيذه الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى الشركة التنفيذ، نجح في اقتناص جائزة أفضل مشروع بيئي عالمي حيث أثار انتباه لجنة التحكيم من تقديمه أفكارا رائدة في إعادة تدوير ومعالجة الحمأة الناتجة باستخدام الهواضم، وتعظيم الاستفادة منها، واستخدامها في انتاج غاز الميثان لتوليد الطاقة الكهربية التى تغطي 50 % من احتياجات المحطة، وذلك بدلا من نقلها إلى المقالب العمومية والتى كانت بدورها تسبب مشكلات بيئية كثيرة سابقا.

وأضاف "العصار" أن مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة لمياه الصرف الزراعي، التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتولى الشركة التنفيذ، انتزع جائزة أفضل مشروع مياه وصرف عالمي، حيث حققت المحطة بالفعل 4 أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أهمها أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، وتعتبر محطة معالجة الدلتا الجديدة أحدى أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها مؤخرا، حيث يتم أخذ المياه من فائض زراعة الدلتا القديمة لتدخل في ترع يبلغ طولها 174 كم بقلب صحراء مصر الغربية، والذي يعد أكبر نهر صناعي في العالم، حتى تصل مياه الصرف إلي محطة معالجة الدلتا الجديدة من أجل البدء في عملية المعالجة بالمحطة، ومن ثم يتم استخدامها في الزراعة مرة أخري، حيث تستهدف الدولة المصرية زراعة مليونى فدان في منطقة الدلتا الجديدة، كما أنها ستساعد في العديد من الصناعات القائمة بالمنطقة مثل صناعة الألبان وصناعة التعبئة والتغليف، ومنتجات الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع تجميد وتعبئة الأسماك مما سيساعد فى توفير أكثر من مليونى فرصة عمل لأهالي المنطقة بحلول عام 2025.

وتأتي أهمية مجلة "Engineering News - Record" الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات، وشركات التصميمات الهندسية، والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم، كما تمد جمهورها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم التحليلات والآراء التي يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة، وسبق لشركاتنا المصرية الفوز بعدة جوائز الأعوام الماضية، عن عدد من المشروعات الكبرى المنفذة.