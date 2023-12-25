مقتل شاب والقبض على 8 آخرين فى مشاجرة بالرصاص بالخانكة

لقى شاب مصرعه، وألقى القبض على 8 آخرين فى مشاجرة بالرصاص بمنطقة الخانكة.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وطرف ثاني 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.