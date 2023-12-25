الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شاب والقبض على 8 آخرين فى مشاجرة بالرصاص بالخانكة

مشاجرة
مشاجرة

لقى شاب مصرعه، وألقى القبض على 8 آخرين فى مشاجرة بالرصاص بمنطقة الخانكة. 

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.

txt

والد ضحية القتل من أصدقائه فى مشاجرة يروى تفاصيل وفاته بحلوان

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وطرف ثاني 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مشاجرة معلومات جنائية مشاجرة بالرصاص الخانكة

مواد متعلقة

استمرار حبس عاطل بتهمة قتل عامل في مشاجرة بحلوان 15 يوما

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو "فودو" في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس