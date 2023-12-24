الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

والد ضحية القتل من أصدقائه فى مشاجرة يروى تفاصيل وفاته بحلوان

جثة شاب
جثة شاب

استمعت نيابة حوادث حلوان الجزئية، لأقوال والد شاب توفى في مشاجرة بسبب أصدقائه في منطقة حدائق حلوان.

وقال والد الضحية إنه تلقى خبرًا يفيد تشاجر ابنه مع عدد من أصدقائه وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة تقسيم المعلمين في حدائق حلوان، وعندما توجه للمكان وجده مصابًا بجروح طعنية وبنقله للمستشفى توفى في الحال.

كان لقي شاب مصرعه، خلال مشاجرة مع آخرين، بسبب خلافات بينهم، بمنطقة حدائق حلوان، التابعة لقسم شرطة المعصرة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسيم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب، ومقتل أحدهم خلال المشاجرة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة ومناقشة لشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة حوادث حلوان الجزئية منطقة حدائق حلوان مشاجرة سلاح أبيض منطقة تقسيم المعلمين ف حدائق حلوان

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