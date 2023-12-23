السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات سابقة السبب.. النيابة تتحرى عن المتهم بقتل عاطل في حلوان

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل آخر في مشاجرة بسبب خلافات سابقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقة حلوان جريمة مأساوية، عندما أقدم عاطل على قتل آخر، طعنًا بالسكين، في مشاجرة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زنيهم.

البداية بورود بلاغا لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، مقيم بمحافظة الجيزة، توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وتبين خلال التحريات مع والد المجني عليه، بأنه يتهم عاطل، مقيم محل البلاغ، بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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