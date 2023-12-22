الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل قتل شابا خلال مشاجرة في حلوان

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تعدى عاطل على آخر بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما مما أدى إلى وفاته في حلوان.

ونجح ضباط مباحث حلوان في ضبط مرتكب الواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تم إبلاغ قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) نتيجة إصابته بجرح طعن في جسمه خلال مشاجرة في دائرة القسم، وبعد التحقيق والفحص اتهم والد المجني عليه المتهم (عاطل - مقيم في نفس المنطقة) بالاعتداء على ابنه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أدى إلى إصابته ووفاته.

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية تم ضبط الجاني بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة (سكين)، وأقر بارتكاب الواقعة كما هو مذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضباط مباحث حلوان النيابة العامة مديرية امن القاهرة مشاجرة في حلوان مقتل عاطل في حلوان

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