الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| انفجار ضخم فى حيفا.. وتشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة ورياضة واقتصاد وفن، وفي هذا السياق يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار الظهيرة.

عاجل.. دوى انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، عن دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

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"الأونروا": مقتل 142 من موظفينا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن مقتل 142 من موظفيها في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز فرص الاستثمار في معالجة المخلفات الطبية ومخلفات الهدم

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءها بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها، للتعرف على سير العمل ومناقشة كل الملفات الخاصة بكل قطاع، وبحث آليات تطوير أداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وعدد من قيادات الجهاز.

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برنامج الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

انقلاب سيارة محملة بالسراميك بمنطقة البراجيل

انقلبت سيارة نقل محملة بسيراميك محملة أعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل، مما تسبب في انهيار السور الحديدي وتحطم الشحنة.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الإثنين، في الدور نصف النهائي من المسابقة في نسختها الجديدة.

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مد فترة تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بعد تزايد الطلب

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

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معسكر مغلق لمخرج "العودة" للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة

دخل المخرج أحمد حسن مخرج مسلسل العودة، والمعروض حاليًا على شاشة dmc، معسكرًا مغلقًا، للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل. 

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