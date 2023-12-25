الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معسكر مغلق لمخرج "العودة" للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة

مسلسل العودة
مسلسل العودة

دخل المخرج أحمد حسن مخرج مسلسل العودة، والمعروض حاليًا على شاشة dmc، معسكرًا مغلقًا، للانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل. 

وكان أبطال مسلسل العودة لشريف سلامة قد انتهوا، أمس، من تصوير آخر مشاهد العمل، وحرصوا على الاحتفال بنهاية تصوير آخر مشاهده. 

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته عبر شاشة قناة dmc ومنصة WATCH IT، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة.

مواعيد عرض مسلسل العودة

يعرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها.

مسلسل العودة

يشارك في مسلسل العودة الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنان وليد فواز والفنان أحمد والي والفنانة صفاء الطوخي والفنان حمزة العيلي والفنان عصام السقا والفنان محمد عبدالعظيم والفنانة شاهيستا سعد والفنانة ولاء الشريف والفنانة سارة نور وعدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

 

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن المسلسل يحاكي الحياة اليومية في محافظة الأقصر والصراع بين العائلات بسبب العصبية القبلية، وغير ذلك من المشاكل الخاصة بالمواطنين هناك وفقًا للحياة والمعيشة اليومية.

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