الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط ثكنة ميتات

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، اليوم، عن استهدافه انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تحرك جزئي لقوات "حزب الله" من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

وكان الجيش الإسرائيلي تلقى معلومات استخباراتية تشير إلى تحرك جزئي لقوات "حزب الله" من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك بعد العدد الكبير من الضحايا الذي وقع في صفوف الحزب اللبناني.

وأعلن "حزب الله" عن أن ما لا يقل عن 123 من عناصره قتلوا في ضربات جوية دقيقة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية خلال الشهرين الماضيين.

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