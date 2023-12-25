"الغضبان" يستقبل رئيس محكمة بورسعيد للتهنئة بالعيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد، والوفد المرافق بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى ال67 لعيد بورسعيد القومي.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس محكمة بورسعيد للتهنئة بعيد بورسعيد القومي

وأشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة والتى حققت تطور فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير لرئيس محكمة بورسعيد، على تهنئته بمناسبة عيد النصر، متمنيا أن تعاد الأعياد على مصرنا الحبيبة في رخاء وتقدم، كما أشاد المحافظ بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة، ودور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث