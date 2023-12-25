الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فلسطين فى قلوب المصريين.. حياة كريمة تُنظم ندوات توعية عن القضية

علم فلسطين
علم فلسطين

تُنظم المؤسسة الرئاسية "حياة كريمة" ندوات توعية بشأن القضية الفلسطينية، تزامنًا مع جهود الدولة المصرية لمساندة الأشقاء في غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وتبذل جهات الدولة ومنظمات العمل الأهلي جهودًا كبيرة منذ بدء العدوان على غزة؛ من أجل تقديم المساعدات الإنسانية من مواد غذائية ماء وأدوية ومواد إغاثية لأهالي القطاع المحاصر بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي، والذي يُعاني من شُح كبير في أبسط مقومات الحياة.

ووجهت مصر مئات الشاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يضم جهات عديدة متطوعة في العمل الإنساني داخل مصر، وكثفت جهودها في الشهرين الماضيين دعمًا للأشقاء في قطاع غزة.

وقالت مؤسسة حياة كريمة في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك" إنها بدأت منذ فترة؛ سلسلة ندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية وجهود المؤسسة فى تخفيف معاناة إخواننا فى فلسطين، وسوف تنظم اليوم الإثنين ندوة جديدة للتوعية بالقضية الفلسطينية فى جامعة بنها الأهلية؛ وسط حضور كبير لطلاب وأعضاء هيئة الجامعة. مضيفة: نؤمن بأهمية التوعية لطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لذا سنُكمل ندواتنا معكم.

جهود مصر لدعم الأشقاء فى غزة 

وتبذل مصر جهودًا كبيرة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعددٍ من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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