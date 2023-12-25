الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل شراء كارت محفظة الكترونية من ماكينات التذاكر الآلية بالمترو

جريدة الدستور

 يتزايد البحث من المواطنين  حول  كيفية شراء كارت محفظة إلكترونية من داخل ماكينات الـ TVM "التذاكر الآلية"، وشحن الكارت من خلال الماكينة وذلك من خلال عدد من الخطوات، و تنشر "الدستور" تقريرا مفصلا.

خطوات إصدار الكارت

- قيمة الكارت 25 جنيه ويمكن شحنه بمبالغ مختلفة.
- من الشاشة الرئيسية يتم اختيار " محفظة جديدة "
- يتم اختيار المبلغ المراد شحن الكارت به من الشاشة او ادخال المبلغ بالتحديد ( الحد الأدنى 20 جنيه والاقصى 400 جنيه ).
- يتم اظهار المبلغ " الكلي " المطلوب دفعه  وهو يساوى قيمة الكارت + قيمة الشحن.
- يتم الدفع عن طريق باب العملة سواء ورقية او عملات معدنية.
- يتم اصدار وشحن الكارت واستلامه من الباب المخصص لذلك اسفل الشاشة.
- يمكن طباعة إيصال للعملية من الماكينة اذا لزم الامر.
- ملحوظة: الماكينة ترد الباقي حسب المتاح داخلها.

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مترو الأنفاق: تركيب ماكينات الصراف الآلى(TVM) بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر

تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو  بالخطين الأول والثانى 

 

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعلنت فى بيان سابق أنه قد تم وضع وتفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر  وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الإختيار، وتتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-
- بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.
- بيع وشحن محفظة التذاكر.
- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.
- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.
كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

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دون تدخل بشرى.. المترو يبدأ تطبيق تجربة ماكينات صراف التذاكر الآلى (صور)


 

شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
شرح تفصلى من بعض الموظفين كيفية الاستخدام
كارت محفظة الكترونية ماكينات ال TVM وشحن الكارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وزارة النقل

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