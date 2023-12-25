موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، في الدور نصف النهائي من المسابقة في نسختها الجديدة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

ستُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولات التي يخوضها مؤخرًا، في محاولة للتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري ومن ثم التتويج باللقب.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حصد برونزية كأس العالم للأندية، عقب تخطي عقبة أوراوا الياباني برباعية.

في المقابل، يرغب فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك في البطولة أربع فرق لأول مرة بالتاريخ، حيث تكون النسخة 21 من البطولة مختلفة تمامًا على غرار السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق، وهم الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري، والمُقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الجاري، بينما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.