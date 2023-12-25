"أبو نسب" في الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حققت أفلام السينما مجتمعة أمس الأحد إيرادات قدرت بـ 1.872.634 في شباك التذاكر المصري.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس.

قائمة إيرادات أفلام السينما أمس

أبو نسب

واصل فيلم “أبو نسب” للنجم محمد إمام تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر، وجنى الفيلم أمس ايرادات بلغت 1.378.481 متفوقا على كافة الأفلام المعروضة ليحتفظ بالمركز الأول عن جدارة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد عادل امام، بالإضافة إلى ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

شماريخ

وجاء في المركز الثاني فيلم “شماريخ” محققًا إيرادات وصلت إلى 420.795 جنيه.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

العميل صفر

واحتل المركز الثالث فيلم “العميل صفر" وجمع الفيلم إيرادات بلغت 20.303 جنيه وهو من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد وإخراج كريم العدل.

فوي فوي فوي

تلاه في المركز الرابع فيلم "فوي فوي فوي" محققًا إيرادات 19.902 جنيه وهو من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وإخراج عمر هلال.

وش في وش

أما فيلم "وش في وش" فقد حقق إيرادات بلغت 12.737جنيه محتلا المركز الخامس وهو من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج خالد الحلفاوي.

بلوموندو

وتراجع فيلم بلوموندو لحسن الرداد عدة مراكز للخلف حيث حقق أمس الأحد إيرادات قدرت بـ9.976 جنيه ليأتي الفيلم في المركز السادس في قائمة إيرادات شباك التذاكر.

سنة أولى خطف

وكانت المراكز الثلاث الأخيرة في قائمة إيرادات شباك التذاكر من نصيب ثلاث أفلام هي بالترتيب فيلم سنة أولى خطف الذي حقق إيرادات قدرت بـ8.388جنيه وهو من بطولة بيومى فؤاد ومي كساب.

البعبع

تلاه فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا إيرادات وصلت لـ1.264جنيه.

الخميس اللي جاي

وجاء في المركز الأخير فيلم "الخميس اللي جاي" بإيرادت بلغت 1.004 جنيه.