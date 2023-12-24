الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو نسب" يزيح "شماريخ" من صدارة قائمة الإيرادات لليوم الثالث على التوالى

ابو نسب
ابو نسب

حقق فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد عادل إمام إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 1.502.420 جنيه ليتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض ويحتل المركز الأول. 

واستطاع فيلم "أبو نسب" أن يستحوذ على اهتمام المشاهدين وجذب جمهور السينما خلال 3 أيام عرض فقط.

وأزاح العمل فيلم شماريخ من صدارة الإيرادات ليقبع في المركز الثاني محققًا إيرادات قدرت بـ521.747 جنيه فقط. 

"أبو نسب"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد عادل امام، بالإضافة إلى ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبطال فيلم "أبو نسب"

 فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث  في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

"شماريخ" آسر ياسين

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

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