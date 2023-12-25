البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "العربية للأسمنت"

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية للأسمنت، سيكون بإغلاق جلسة يوم الأثنين الموافق 8 يناير 2024.

وأوضحت البورصة في بيان لها، اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون العربية للأسمنت رقم (15) بواقع 0.262 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من 11 يناير المقبل.

أرباح شركة العربية للأسمنت

وحققت شركة العربية للأسمنت، صافي ربح بلغ 500.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 262.26 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.43 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

في سياق آخر، كانت البورصة، قد قالت إن شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأضافت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الشركة تقدمت كذلك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.291 مليار جنيه إلى 20.791 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه.



والزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة وغير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).



وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ( بعد الاندماج ) 20.791. مليار جنيه مصري موزعًا علي عدد 2.079 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد.