أيادي ملطخة بالدماء.. صور استثنائية في 2023 (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان: “صور استثنائية في 2023”.
صور استثنائية في 2023:
6 فبراير: رجال الإنقاذ يحملون فتاة من مبنى منهار في أعقاب زلزال في ديار بكر بتركيا.
14 مارس: تراكم القمامة في شوارع باريس في اليوم التاسع من إضراب جامعي القمامة ضد إصلاح نظام التقاعد.
29 مارس: هجرة الأشخاص من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى الولايات المتحدة.
3 يونيو: عمال الإنقاذ يعملون في موقع حادث قطار ركاب في منطقة بالاسور بولاية أوريسا بشرق الهند.
27 سبتمبر: بركان فيلاريكا أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الجنوبية.
9 أكتوبر: صبي أفغاني بجوار قبر أخيه الصغير الذي توفي بسبب زلزال في منطقة زندا جان في مقاطعة هرات غرب أفغانستان.
17 أكتوبر: الفلسطينية إيناس أبو معمر 36 عامًا تحتضن جثمان ابنة أختها سالي البالغة من العمر 5 سنوات التي استشهدت في غارة إسرائيلية.
28 أكتوبر: جسر بروكلين في نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار.
31 أكتوبر: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
31 أكتوبر: المتظاهرون المناهضون للحرب يرفعون أيديهم الملطخة بالدماء خلف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
10 ديسمبر: انتخابات الرئاسة المصرية وتدفق الناخبين في مدينة العريش مع الإعلان عن تضامن الشعب المصري مع أشقائه الفلسطينيين.