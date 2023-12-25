أيادي ملطخة بالدماء.. صور استثنائية في 2023 (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان: “صور استثنائية في 2023”.

صور استثنائية في 2023:

6 فبراير: رجال الإنقاذ يحملون فتاة من مبنى منهار في أعقاب زلزال في ديار بكر بتركيا.

14 مارس: تراكم القمامة في شوارع باريس في اليوم التاسع من إضراب جامعي القمامة ضد إصلاح نظام التقاعد.

29 مارس: هجرة الأشخاص من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى الولايات المتحدة.

3 يونيو: عمال الإنقاذ يعملون في موقع حادث قطار ركاب في منطقة بالاسور بولاية أوريسا بشرق الهند.

27 سبتمبر: بركان فيلاريكا أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الجنوبية.

9 أكتوبر: صبي أفغاني بجوار قبر أخيه الصغير الذي توفي بسبب زلزال في منطقة زندا جان في مقاطعة هرات غرب أفغانستان.

17 أكتوبر: الفلسطينية إيناس أبو معمر 36 عامًا تحتضن جثمان ابنة أختها سالي البالغة من العمر 5 سنوات التي استشهدت في غارة إسرائيلية.

28 أكتوبر: جسر بروكلين في نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار.

31 أكتوبر: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

31 أكتوبر: المتظاهرون المناهضون للحرب يرفعون أيديهم الملطخة بالدماء خلف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

10 ديسمبر: انتخابات الرئاسة المصرية وتدفق الناخبين في مدينة العريش مع الإعلان عن تضامن الشعب المصري مع أشقائه الفلسطينيين.