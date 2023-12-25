طرق حلويات يمكنك صنعها مع أطفالك في الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال رأس السنة وقدوم عام جديد وانقضاء عام آخر، فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

ويحب دائما الناس الاحتفال بليلة رأس السنة مع بعضهم البعض في ذلك الوقت حتى تظل ذكرى جميلة فيما بينهم، ويقيموا الاحتفالات المبهجة أو يقوموا بحضور الحفلات المختلفة، في الأماكن التي تقدم سهرات وحفلات.

لذلك تقدم “الدستور” في التقرير التالي أفكارا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2024 مع الأطفال الصغار من خلال عمل حلويات في المنزل تشعرهم بالبهجة والمشاركة في الاحتفالات.

وحسب موقع Hindustan times يخبز الناس ويطبخون أطباقًا خاصة لأحبائهم وتضيء وجوههم سعادة العمل الجماعي. حتى يتعلم الناس والأطفال الصغار خاصة متعة العمل الجماعي وضرورة تجمع الأسرة في المناسبات.

والكريسماس هو الوقت المناسب لتحضير المخبوزات الخاصة، ومع ذلك تعتبر الحلويات غير المخبوزة فكرة جيدة خلال هذا الوقت للتأكد من أننا لا نقضي الكثير من الوقت في المطبخ.



بارات زبدة الفول السوداني

المقادير:

6 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني.

6-8 حبات من بسكويت الزبدة الحلوة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

1 كوب سكر.

½ 1 كوب شوكولاتة داكنة مقطعة.

¾ كوب كريمة طازجة.

طريقة التحضير:

في وعاء المطحنة، نكسر البسكويت ونطحنه ونتركه جانبًا.

ثم قومي بتسخين زبدة الفول السوداني مع الزبدة والسكر حتى تذوب.

ثم نذوب الشوكولاتة ونتركها جانبًا.

ثم أضيفي البسكويت المطحون إلى خليط الزبدة واخلطي كل شيء معًا.

ثم نسكب الخليط في صينية ألومنيوم ونضعها في الثلاجة. ثم تمزج الشوكولاتة الذائبة مع الكريمة ويسكب فوق خليط زبدة الفول السوداني.

ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة وقدميها.



مناقيش الزعتر

المقادير:

1 كوب ماء دافيء.

1 ملعقه كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1/2 كوب زبادي.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ونصف كوب دقيق.

1/4 ملعقة كبيرة ملح.

خطوات التحضير:

فى إناء نضع الماء ثم الخميرة ثم السكر ثم الزبادى ثم زيت الزيتون ونضع نصف كمية العجين ونقلب ثم الملح ونضع باقى الدقيق ونعجن جيدًا ثم ندهن سطح العجين بقليل من زيت الزيتون ونغطيها ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها.



ثم فى إناء اخر نضع ٤ او ٥ ملاعق كبيرة زعتر ونضيف زيت الزيتون حتى نحصل علي قوام كثيف.



ثم بعد اختمار العجينة نقطعها الى ١٢ قطعه او اكثر حسب الرغبه ثم نغطيها.

ثم نأخذ قطعة عجين ونمدها بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق حتى تنتهى الكمية ونغطيها ونتركها ترتاح ١٠ دقائق ونسويها فى طاسه على النار ثم نقوم بقلبها على الوجه الاخر ثم نضع حشوه الزعتر ونقوم بتدوير المنافيش بعود خشب حتى تتحمر جيدا ونكمل باقى الكمية.

البان كيك



المقادير:

- كوب دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر أبيض.

بيضة مخفوقة.

كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير:

اخلطي الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير.

ثم اخلطى الحليب والبيض والزيت في وعاء آخر.

ثم امزجي كافة المكونات مع بعضها للحصول على خليط متناسق ومتماسك.

ثم سخني صينية مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة، واسكبى ربع كوب من المزيج على الصينية الساخنة، ثمَ قلبى الفطيرة على الوجه الثاني حتى تصبح بنية اللون.

ثم اخرجي الفطائر بعد ذلك، وقدميها مع الصوص المفضل لك.