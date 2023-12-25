الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين تسجل رقما قياسيا جديدا بانخفاض الحرارة

انخفاض الحرارة في
انخفاض الحرارة في بكين

حطمت العاصمة الصينية بكين رقمها القياسي الذي سجلت فيه درجات حرارة تحت الصفر لأطول عدد من الساعات خلال شهر ديسمبر منذ عام 1951، وذلك بعد أن اجتاحت البلاد موجة باردة تلتها عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات حرارة تميل نحو أدنى مستوياتها تاريخيا.

وشهدت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد برودة قياسية منذ الأسبوع الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق بالشمال الشرقي إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر ودون ذلك مع تدفق هواء شديد البرودة من القطب الشمالي.

وسجل مرصد للأحوال الجوية في بكين أكثر من 300 ساعة من الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد منذ 11 ديسمبر وحتى يوم الأحد، وهو أطول عدد ساعات تسجله البلاد خلال هذا الشهر منذ عام 1951 بحسب صحيفة بكين ديلي.

وأضافت الصحيفة أن العاصمة شهدت أيضا تسعة أيام متتالية من درجات الحرارة الأقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في تلك الفترة.

وتعاني عدة مدن في إقليم خنان في وسط الصين، جنوب غرب بكين، من نقص في إمدادات التدفئة بعد أن اجتاحت موجة البرد القارس مناطق شاسعة من البلاد وأتت معها بعواصف ثلجية هبطت بدرجات الحرارة لمستويات انخفاض قياسي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن موجات البرد وضعت إمدادات الطاقة الكهربائية المخصصة للتدفئة تحت ضغط هائل في مدينة جياوتسو في إقليم خنان وتعطلت بعض الغلايات في بعض من أكبر محطات الإمداد مما حرم بعض المناطق من التدفئة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشركة المشغلة للتدفئة تسارع لإصلاح الأعطال وتتوقع استئناف الإمدادات في 26 ديسمبر دون تحديد عدد الغلايات التي تعطلت.

وقررت بلدية المدينة وقف الإمدادات المخصصة للتدفئة لأغلب الشركات وجهات الأعمال عدا الخدمات الضرورية مثل المستشفيات ودور المسنين لإعطاء أولوية للمنازل السكنية، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن بعض المجمعات السكنية ستتأثر خلال فترة الصيانة والإصلاح.

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