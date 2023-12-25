الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يخنق المنظومة الصحية ويتخذ المساعدات الطبية سلاحًا

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال يقوم بخنق المنظومة الصحية بمنع وصول سيارات الإسعاف للأماكن التي يحاصرها.

وأضاف “القدرة”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أنهى القطاع الصحي شمال غزة ومستشفيات جنوب غزة بها نسبة إشغال وصلت 300%، والمرضى يفترشون الأرض ولا يوجد مكان واحد لأي مريض.

وتابع أن مليونًا و800 ألف نازح يفتقرون لأبسط مقومات الحياة وانعدام المياه والطعام وهؤلاء جميعًا معرضون لخطر الموت منهم 50 ألف سيدة حامل و900 ألف طفل وأصحاب الأمراض المزمنة وهي فئات هشة لا تقوى على العيش وسط ظروف قاسية كما أنهم معرضون لخطر الموت نتيجة سوء التغذية والجفاف وانتشار الأوبئة.

فقد السيطرة على كل مستشفيات شمال غزة

وأكد أنهم فقدوا السيطرة على كل مستشفيات شمال غزة والجرحى ينزفون حتى الموت والاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف رغم وجود 800 ألف مواطن في تلك المنطقة ولا مجال لخدمة صحية للحوامل أو الأطفال أو أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتحكم في نوعية المساعدات الطبية ويعتبرها سلاحًا إضافيًا لقتل المزيد من الفلسطينيين.