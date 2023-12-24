الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي لـ70 شهيدا وماحدث إبادة لحي كامل

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن ما يحدث في مخيم المغازي بغزة هو عملية إبادة لمربع سكني كامل، مؤكدًا أن عملية قصف جيش الاحتلال للمخيم أسفرت عن 70 شهيدًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "اقاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف وقات الدفاع المدني مازالت تنتشل الجرحى والشهداء حتى الآن وغالبية الضحايا من النساء والأطفال، مؤكدًا أن الاحتلال يدفع المواطنين لمناطق من قطاع غزة ثم يقومون بمسحها كاملة من على الخريطة.

وتابع، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لجيش الاحتلال بأن يحبسهم في أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق بغزة شهدت مجازر كبيرة ولم يعد هناك شبرًا واحدًا دون أن يتم قصف المواطنين به.

70% من ضحايا الحرب المذعورة من النساء والأطفال

وأكد أنه يوجد بيوت مكتظة احتضنت أسرًا من أماكن مختلفة وعندما يستهدف الاحتلال هذه البيوت يدرك أن فاتورة القتلى ستكون كبيرة، موضحًا أن 70% من ضحايا الحرب المذعورة من النساء والأطفال ولا يوجد مكان آمن في غزة.