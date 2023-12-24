سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر حريصة على السلام واستفزازها خطر كبير

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن مصر دولة حريصة على السلام واستفزازها خطر كبير.

وأضاف خبير السياسات الدولية، أن مصر تبذل جهودًا مضنية من أجل وضع خارطة طريق لحلحلة القضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن الأمريكيين فهموا أن ما وضعته القاهرة من خطوط حمراء، وما سمعه المسؤولون الأمريكيون من الرئيس السيسي بأن "استفزاز مصر لن يحقق استقرارا في الشرق الأوسط".