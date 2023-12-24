الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر حريصة على السلام واستفزازها خطر كبير

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن مصر دولة حريصة على السلام واستفزازها خطر كبير.

وأضاف خبير السياسات الدولية، أن مصر تبذل جهودًا مضنية من أجل وضع خارطة طريق لحلحلة القضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن الأمريكيين فهموا أن ما وضعته القاهرة من خطوط حمراء، وما سمعه المسؤولون الأمريكيون من الرئيس السيسي بأن "استفزاز مصر لن يحقق استقرارا في الشرق الأوسط".

غزة القاهرة الإخبارية خبير السياسات الدولية أشرف سنجر واستفزازها خطر كبير مصر

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