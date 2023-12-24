ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمخيم المغازي في غزة إلى 60 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسبما جاء في نباء عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.

وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".