الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتقاء أكثر من 66 شهيدا بمجزرة الاحتلال فى مخيم المغازى

مخيم المغازي
مخيم المغازي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، ارتقاء أكثر من 66 شهيدا وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن طائرات الاحتلال قصفت 4 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة.

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من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

من جانبه، قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن "الناس في غزة لم يعانوا من الجوع حتى هذه الحرب"، محذرا من "مجاعة من صنع الإنسان" في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "المجاعة الآن قد تحدث على نطاق واسع، ويحذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة تلوح في الأفق، ولن يكون ذلك أقل من مجاعة من صنع الإنسان ووصمة عار في إنسانيتنا المشتركة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”

 

غزة المجزرة الإحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي طائرات الاحتلال

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