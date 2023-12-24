مدينة الميلاد حزينة متألمة.. أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم (صور)

تحتفل الكناس الغربية اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد، وتعتبر كنيسة الروم الارثوذكس من ابرز الكنائس التي تحتفل بهذه المناسبة طبقا للتقويم الغربي، وكنيسة الروم الارثوذكس هي الكنيسة الرئيسية ذات الاغلبية العددية والشعبية في فلسطين، كمثال الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر.

احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم

ودشنت بلدية بيت لحم، والمجتمع المدني فيها، مغارة الميلاد "الميلاد تحت الأنقاض" في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، لإيصال الصوت الفلسطيني من مدينة المهد إلى العالم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، "يطل علينا عيد الميلاد المجيد هذا العام ونحن نعيش بأصعب وأحلك الظروف والأوقات نتيجة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وفي كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

مدينة الميلاد حزينة كئيبة متألمة

وأشارت إلى أن العالم يحتفل بعيد الميلاد المجيد، ومدينة الميلاد حزينة كئيبة متألمة، فأطفالها وشبابها ونساؤها ورجالها يعتريهم الخوف والحزن والألم مما يجري، ومدينة المهد كباقي المدن الفلسطينية محاصرة بالكامل مغلقة حزينة لا يستطيع أحد الوصول إليها ولا الخروج منها، أهلها وشعبها بلا عمل وبلا أمل نتيجة تعطل وتوقف حركة السياحة الوافدة اليها والتي تشكل عصب الاقتصاد فيها، لافتة إلى أنّ المينة كانت تستقبل سنويًّا ملايين السياح والحجاج من كافة بقاع العالم، يقيمون في فنادقها ويتجولون في أزقتها وطرقاتها ويتسوقون من أسواقها ومتاجرها، واليوم تعيش حالة من الركود الشامل.

من جانبه قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس إننا نلحظ في كثير من الاحيان ان رسالة الميلاد الحقيقية تضيع وتختفي في معمعة المهرجانات والاضواء والزينات وكأن صاحب العيد مغيب عن عيده، ففي الغرب يزينون الساحات والباحات ويحتفلون بمهرجانات واحتفالات ولكنهم لا يذكرون صاحب العيد وكأن السيد المسيح لا علاقة له بعيد الميلاد وهنا يحق لنا ان نتساءل ما قيمة عيد الميلاد اذا ما غاب صاحب العيد عن عيده وعن المناسبة التي نحتفل فيها بمولده ؟!

نُذكر المحتفلين بعيد الميلاد في مشارق الارض ومغاربها بأن الذي نحتفل بمولده هو ملك السلام السيد المسيح الذي ولد في المغارة لكي يعلمنا بأن عظمة الانسان لا تكمن بقوته وبما يملك من مال وجاه بل تكمن بقدر محبته وتواضعه.

علمنا المحبة والتواضع والانحياز للمتألمين والمظلومين في كل مكان ويحق لنا ان نتساءل اين هي هذه القيم المسيحية من اولئك الذين يحتفلون بالميلاد في الغرب.

نذكر من يحتاجون الى تذكير بأن عيد الميلاد ليس عيدا للشجرة وليس عيدا للانوار والزينات فحسب بل هو عيد النور الحقيقي الذي بزغ من مغارة الميلاد بمولد المخلص لكي يبدد ظلمات هذا العالم.

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