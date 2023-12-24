"بابا نويل ع الباب".. محال المحروسة تستعد لاحتفالات الكريسماس (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن رأس السنة 2024 وبدأت محلات الهدايا تتزين بهدايا الكريسماس فيما يتساءل البعض عن أسعار هدايا الكريسماس هذا العام لاستقبال العام الجديد، وإضفاء حالة من البهجة والسرور في الشوارع والمنازل والأماكن العامة، ويزداد الإقبال على المحال بشكل مستمر خلال الساعات الماضية وحرص أصحاب المحال التجارية على عرض السلع والأدوات الخاصة بتجهيزات عيد الميلاد، وطرحها لبدء الاحتفالات بالعيد والذي يبدأ الاحتفال به خلال الأيام القليلة الماضية.

والتفت أنظار الجميع حول شجرة الكريسماس، وزينتها، التي بدأت المحال التجارية بطرحها بكميات كبيرة جدًأ؛ لتلبية احتياجات المواطنين من زينة عيد الميلاد.

والتقت " الدستور" مع أحد اصحاب المحال التجارية الذين جهزوا المحال لموسم رأس السنة وتحدثت مع المواطنين وعن أرائهم حول أسعار هداية عيد الميلاد.

تزين المحال تجذب الزبائن

وقال “محمد” أحد أصحاب المحال التجارية المتخصصة في بيع الأقمشة إنه زين المحال الخاص به بمجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس والزينة الملونة، وذلك لجذب الزبائن للشراء منه مع أقتراب موعد عيد الميلاد، وذكر أن الكثير من الزبائن يدخلون ويلتقطون الصور التذكارية مع مجسم بابا نويل تخليدًا لذلك اليوم ، كما أن الكثير من الأهالي يدخلون لتصوير ذويهم مع المجسمات دون الشراء.

أضاف أن جميع المحال التجارية والشوارع تتزين لإستقبال عيد الميلاد، حيث أن الزينة والإضائات المبهجة تخطف أنظار المواطنين أثناء التنزه في شوارع القاهرة، موضحًا أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يقتصر على المسيحيين فقط، بل يتشارك مع المسلمون في أجواء تملئها السعادة والبهجة ، في وطن ينتشر في الأمن والأمان بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع القضاء على الجماعات المخربة.

الشوارع تتزين لإستقال الكريسماس

من جانبه، قال ريمون أحد المواطنين إن قلبه ينبض بشكل سريع عندما يشاهد الألوان والإضاءات المبهجة التي تنتشر في شوارع مصر، وداخل المحال التجارية التي تتزين بمجسمات بابا نويل وأشجار الكريسماس، وذكر أن تلك المشاهد تلفت أنظار الأهالي ويذهبون لإلتقاط بعض الصور التذكارية مع المجسمات تخليدًا لذلك اليوم الذي ينتظره الجميع للاحتفال بأعياد رأس السنة في أجواء سعيدة تملئها الفرحة.

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