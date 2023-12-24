الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حارسه محمد فوزي

محمد فوزى حارس الاسماعيلى
محمد فوزى حارس الاسماعيلى

كشف مسؤولو نادي الإسماعيلي حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن بيع حارس الفريق محمد فوزى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، برغم الحاجة لجهود اللاعبين فى ظل عدم إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بسبب عقوبة المنع من القيد الموقعة على الدراويش من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأبدى مسؤولو الإسماعيلي دهشتهم بسبب ماتردد عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، حول موافقة مجلس الدراويش على بيع الحارس محمد فوزي لفريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لانعاش خزينة النادي الخاوية.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلى أنه لا صحة لما تردد، لافتا النظر إلى أن حارس الفريق باق في مكانه لاحتياج الفريق لجهوده بعد تماثله للشفاء من الاصابة لكونه من الأعمدة الأساسية للدراويش.

وفوجئ نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي وباقى الأعضاء، بالكثير من الاتصالات الهاتفية، خلال الساعات الأخيرة من أعضاء الجمعية العمومية والجماهير للاستفسار عن صحة عرض الجونة لشراء الحارس محمد فوزي اول يناير المقبل ووجود ترحيب من جانب ادارة النادى، لاتمام الصفقه نظرا لرغبتهم فى تدبير السيولة المالية لسداد الغرامات الدولية للأفراد والأندية لفك حظر القيد خلال تلك الفترة.

الاسماعيلى الدوري محمد فوزي أزمة القيد حارس الدراويش

مواد متعلقة

ودية كابسي تجهز الإسماعيلي للمصري فى الدورى

48 ساعة راحة سلبية فى الإسماعيلى بعد الخسارة أمام إنبى

الأكثر قراءة

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. "حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين