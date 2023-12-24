الإسماعيلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حارسه محمد فوزي

كشف مسؤولو نادي الإسماعيلي حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن بيع حارس الفريق محمد فوزى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، برغم الحاجة لجهود اللاعبين فى ظل عدم إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بسبب عقوبة المنع من القيد الموقعة على الدراويش من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأبدى مسؤولو الإسماعيلي دهشتهم بسبب ماتردد عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، حول موافقة مجلس الدراويش على بيع الحارس محمد فوزي لفريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لانعاش خزينة النادي الخاوية.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلى أنه لا صحة لما تردد، لافتا النظر إلى أن حارس الفريق باق في مكانه لاحتياج الفريق لجهوده بعد تماثله للشفاء من الاصابة لكونه من الأعمدة الأساسية للدراويش.

وفوجئ نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي وباقى الأعضاء، بالكثير من الاتصالات الهاتفية، خلال الساعات الأخيرة من أعضاء الجمعية العمومية والجماهير للاستفسار عن صحة عرض الجونة لشراء الحارس محمد فوزي اول يناير المقبل ووجود ترحيب من جانب ادارة النادى، لاتمام الصفقه نظرا لرغبتهم فى تدبير السيولة المالية لسداد الغرامات الدولية للأفراد والأندية لفك حظر القيد خلال تلك الفترة.