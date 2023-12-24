ودية كابسي تجهز الإسماعيلي للمصري فى الدورى

يسعى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، لتجهيز لاعبيه بشكل جيد قبل مواجهة المصرى فى ديربى منطقة القناة، من خلال خوض مباراة ودية مساء أمس الإثنين.

ويواجه فريق الإسماعيلي، نظيره كابسي أحد أندية القسم الثالث عصر غدًا الاثنين بإستاد الإسماعيلية، فى مباراة ودية ضمن الاستعدادات الجادة للقاء المصري في الأسبوع الحادي عشر للمسابقة المحلية المحدد موعده السابعة مساء أول يناير المقبل بملعب برج العرب بالأسكندرية.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومعاونيه، مران الفريق المسائي الذى اقيم اليوم الأحد بمشاركة كل اللاعبين استعدادا لمباراة الغد التى تعتبر بروفة جيدة لمباراة المصرى الهامة.

وشهد المران مشاركة كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وعصام صبحي وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد عمار ومحمد بيومي وعماد حمدي وصالح جمعة ومحمد حسن وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وباسم مرسي ومحمد وجدي وحمادة صلاح وحازم مرسي ومحمد خطاري وعبداللة حسن وعمرو سعيد وأبو بكر حمزة الجمل وبشار أشرف ونادر فرج والغاني ياو أنور.

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تنافس بين اللاعبين الكباروالصاعدين فيما تخلف الحارس عبد الله جمال ومعه عبدالله حسني ومحمد عبد المنعم وعبد الله السعيد وأحمد وجيه للمشاركة مع فريق 2003 في مباراتة مع سيراميكا بدوري الجمهورية لمراحتلهم السنية.

تجدر الإشارة إلي أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لا زالت تضم الحارس محمد فوزي ومحمد مخلوف ولم يتضح بعد التحاق الاثنان بلقاء المصري المقبل بعد تماثلهما للشفاء من عدمه، فى ظل حاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين.