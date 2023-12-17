الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

48 ساعة راحة سلبية فى الإسماعيلى بعد الخسارة أمام إنبى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، لاعبي الدراويش، راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب خوض مباراة انبى أمس، والعودة للانتظام في التدريبات بعد غد الثلاثاء، استعدادًا للقاء المصري في الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى ديربى مدن القناة فى مطلع العام الجديد بإستاد برج العرب بالأسكندرية .

وتعرض الاسماعيلى للخسارة أمام انبى بهدف وحيد ، فى المباراة التى جمعت الفريقن أمس السبت على استاد بتروسبورت فى اطار لقاءات الجولة التاسعة من عمر مسابة الدورى .

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على التحدث مع لاعبيه عقب خسارتهم أمس من انبى، طالبهم بالثبات واستكمال المشور دون التطلع للهزيمة والوقوف عندها حتي يتم تداركها خلال مواجهتهم المقبلة مع  المصري قبل توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخبن الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

 ولم يوجه ايهاب جلال أى لوم للاعبين بخصوص وجود تقصير منهم أثناء سير أحداث المباراة بل شكرهم علي الجهد الذي بذلوه ولفت نظرهم إلى أنه يتحمل المسؤولية أمام الإدارة والجماهير.

ويزداد موقف الإسماعيلي صعوبة بمرور الوقت، إذ يحتل المركز الخامس عشر بجدول الدوري بعدما حقق لاعبوة الفوز في مباراتين فقط  وتعادلوا فى مباراة واحدة، وتعرضوا للخسارة  فى  6 لقاءات.

وأصبح موقف الفريق في خطر لاسيما وأن هناك صعوبة لاستقدام وجوه جديدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لإيقاف القيد ثلاث فترات متتالية بحكم المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا نتيجة عدم سداد الغرامات المتفاوتة لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو ونادي كورهوغو الإيفواري الصادر لهم أحكام ضد قلعة الدراويش.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاسماعيلى انبى ايهاب جلال خسارة الاسماعيلى

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