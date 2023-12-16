الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برأسية محمد حامد.. الإسماعيلي يسقط أمام إنبي بهدف في دوري نايل

الإسماعيلي وإنبي
الإسماعيلي وإنبي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أمام مضيفه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وكان إنبي قد واجه نظيره الإسماعيلي على ملعب "بتروسبورت" في السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

أحرز محمد إسماعيل حامد هدف المباراة الوحيد لصالح إنبي في الدقيقة 14 من الشوط الأول بعد ركنية بقدم علي فوزي استقبلها محمد حامد برأسية قوية سكنت الشباك.

وارتفع رصيد إنبي بعد هذا الفوز عند 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بينما تواجد الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضا.. إنبي يستضيف الإسماعيلي في ختام الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل

أحداث المباراة

البداية كانت قوية من جانب إنبي حيث أرسل عمر الساعي  تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عبد الرحمن سمير.

وسدد أحمد نادر حواش الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى في الدقيقة التاسعة.

ونجح إنبي في التقدم في الدقيقة 14 بعدما أرسل علي فوزي الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها محم حامد براسية قوية سكنت الشباك.

عبد الرحمن مجدي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وأمسك بها الحارس عبد الرحمن سمير.

في الدقيقة 69 بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء للاعب.

في الدقيقة 77 عمر الساعي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير ثم تابعها ياو أنور بتسديدة مرت مباشرة لخارج الملعب.

محمد حسن سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
 

الاسماعيلى انبى دوري نايل 2023 2024 محمد حامد مباراة الإسماعيلي وإنبي

مواد متعلقة

إنبي يستضيف الإسماعيلي في ختام الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل

الإسماعيلي يحفّز لاعبيه بالمكافآت من أجل استمرار "الصحوة"

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟