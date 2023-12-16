برأسية محمد حامد.. الإسماعيلي يسقط أمام إنبي بهدف في دوري نايل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أمام مضيفه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وكان إنبي قد واجه نظيره الإسماعيلي على ملعب "بتروسبورت" في السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

أحرز محمد إسماعيل حامد هدف المباراة الوحيد لصالح إنبي في الدقيقة 14 من الشوط الأول بعد ركنية بقدم علي فوزي استقبلها محمد حامد برأسية قوية سكنت الشباك.

وارتفع رصيد إنبي بعد هذا الفوز عند 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بينما تواجد الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

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أحداث المباراة

البداية كانت قوية من جانب إنبي حيث أرسل عمر الساعي تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عبد الرحمن سمير.

وسدد أحمد نادر حواش الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى في الدقيقة التاسعة.

ونجح إنبي في التقدم في الدقيقة 14 بعدما أرسل علي فوزي الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها محم حامد براسية قوية سكنت الشباك.

عبد الرحمن مجدي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وأمسك بها الحارس عبد الرحمن سمير.

في الدقيقة 69 بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء للاعب.

في الدقيقة 77 عمر الساعي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير ثم تابعها ياو أنور بتسديدة مرت مباشرة لخارج الملعب.

محمد حسن سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

