الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بدون مقابل" و"نور الريس".. نشاط فني لعمرو عبد الجليل

جريدة الدستور

يعيش الفنان عمرو عبد الجليل، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، فيشارك في بطولة مسلسل “بدون مقابل” بمشاركة الفنان هاني رمزي، وفيلم “نور الريس” بمشاركة الفنان مصطفى كامل، بالإضافة إلى فيلم “درويلة”.

 

بدون مقابل

وقرر “عبد الجليل” أن يخوض الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "بدون مقابل" بمشاركة هاني رمزي، والذي يبتعد عن الكوميديا لأول مرة بأعماله التلفزيونية، ومن المقرر انطلاق تصوير العمل خلال مطلع الشهر المقبل.

 

ويعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم.

 

نور الريس

ويستعد  عمرو عبد الجليل لتصوير أولى مشاهد فيلم “نور الريس” غدا الاثنين بمنطقة شبرا منت، ويشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل، لطفي لبيب، أحمد صيام، رانيا التومي، محمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

ويعد فيلم “نور الريس”، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم “قشطة يابا”.

 

درويلة

 

وينتظر عبد الجليل عرض فيلم درويلة  الذي انتهى من تصويره مؤخرا،  وتدور أحداثه في إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

 

فيلم درويلة يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم منهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

 

عمرو عبد الجليل بدون مقابل مصطفى كامل مسلسل فيلم نور الريس هانى رمزى

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