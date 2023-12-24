الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجراس عيد الميلاد تجذب الأهالى.. وتاجر: الأكثر مبيعًا

أجراس عيد الميلاد
أجراس عيد الميلاد

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة، حيث بدأ أصحاب المحال التجارية في عرض الهدايا والزينة الملونة، ومجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس، وأجراس عيد الميلاد التي كانت الأكثر مبيعًا وسط هداية الكريسماس، واختلفت أسعارها بين المحال التجارية بسبب الحجم وجودة الصناعة.

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والتقت "الدستور" مع أحد أصحاب المحال التجارية الذين جهزوا المحال لموسم رأس السنة، وتحدثت مع المواطنين وعن آرائهم حول أسعار هدايا عيد الميلاد.

 

أجراس عيد الميلاد الأكثر مبيعًا 

وقال عاطف عبدالكريم، أحد أصحاب المحال التجارية، إن أسعار الهدايا في هذا العام مناسب جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن أسعار الهدايا تبدأ من 10 جنيهات إلى 100 جنيه للهدية ويختلف السعر حسب حجم الهدية وجودة صناعتها، وذكر أن الأكثر مببعًا هذا العام هي أجراس عيد الميلاد والتي يتراوح سعرها من 20جنيهًا إلى 50جنيهًا باختلاف الحجم والجودة.

وأضاف أن الأهالي والأطفال ينجذبون إلى أجراس عيد الميلاد بشكل كبير والكثير منهم يزين شجرة الكريسماس بتلك الأجراس وذلك بسبب سعرها المناسب وشكلها المبهج الذي يدخل الفرحة في قلوب جميع المحتفلين، كما أنها تجذب الأطفال بسبب ألوانها المبهجة وصوت الرنين الذي يصدر منها أثناء تحريكها.

أطفالي تنجذب لأجراس عيد الميلاد 

من جانبه قال "مينا صلاح"، أحد المواطنين إنه ينتظر مجيء الكريسماس لشراء الهدايا التي تدخل البهجة والسعادة على أسرته، وذكر أن أسعار هدايا عيد الميلاد هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، بل كان بها انخفاض بسيط في أسعارها، وعن أجراس عيد الميلاد قال إن أطفاله يحبون الأجراس وتجذبهم عن بقية الهدايا، لذلك ابنه الصغير يقوم بشراء الكثير من الأجراس بأشكالها وألوانها المختلفة ويقوم بتزيين شجرة الكريسماس بها.

وأضاف أن المحال التجارية تتزين لاستقبال عيد الميلاد، وذلك يجعل المحال والشوارع شكلها مبهجًا يدخل الفرحة والسعادة على قلوب جميع الأهالي، كما أن الكثير من المواطنين يأخذون الصور التذكارية مع تلك المجسمات في الشوارع والمحال، في أجواء تملؤها الفرحة والسعادة.

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احتفالات رأس السنة شجرة الكريسماس أجراس عيد الميلاد الكريسماس المحال التجارية

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